Miriam Leone | che gambe da sogno! Foto a tradimento

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 1 gennaio 2023)è una donna di una bellezza a dir poco unica e sa esattamente come mandare fuori di testa tutti i suoi fan. Non possiamo non parlare disenza fare riferimento al suo esordio cinematografico arrivato grazie a “Genitori e figli – Agitare bene prima dell’uso“. Tra i suoi film dobbiamo menzionare, per forza di cose, sia “Diabolik” dove ha interpretato la bella Eva Kant sia “Corro da te“, film in cui ha avuto la possibilità di recitare al fianco di Pierfrancesco Favino. InstagramSempre per quanto riguarda i film bisogna citare la sua partecipazione a “Diabolik – Ginko all’attacco!” e “War – la guerra desiderata“. Oltre ai film, però,è stata protagonista anche di molte serie televisive tra cui l’ultima stagione, l’undicesima, di “Distretto di Polizia” ...