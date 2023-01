Milan | Sky Sport | il nuovo portiere è Devis Vasquez | arriva dalla Colombia

(Di domenica 1 gennaio 2023) Continua a guardare al mercato il: secondo quanto riportato da Sky, i rossoneri starebbero pensando alclasse 1998 del Club Guaranì. Anzi, sarebbe già tutto fatto: l’operazione dovrebbe essere infatti chiusa, con ilno che sarà in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche,ndo a titolo definitivo.Face.

Sky Sport

IN AGGIORNAMENTO FOTOGALLERY photo: Twitter @EmpoliFC %s Foto rimanenti Calciomercato Gli acquisti ufficiali di gennaio in Serie A Dal 2 gennaio inizierà ufficialmente la sessione invernale di ...Romelu poi ha confidato la sua volontà nell'intervista esclusiva rilasciata aSport: ' Spero di ... Se in questa storia le volontà delle parti sono note, diverso il discorso suSkriniar. ... Milan, Pioli revoca il giorno di riposo dopo la sconfitta contro il Psv Continua a guardare al mercato il Milan: secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri starebbero pensando al portiere classe 1998 del Club Guaranì Devis Vazquez.Il Milan punta su un estremo difensore colombiano per il 2023: tutto quello che c'è da sapere su Vasquez e sul suo ingaggio.