Milan | infortunio per Rebic Ballo Tourè si deve operare

(Di domenica 1 gennaio 2023) Non comincia bene il 2023 per il. La partita amichevole contro il PSV ha fatto perdere due giocatori a Pioli La partita amichevole contro il PSV ha fatto perdere a Pioli due giocatori fondamentali per lo scacchiere del suo. Il primo è Ante, che salterà sicuramente il prossimo match di Serie A per una lesione di un muscolo adduttore della coscia sinistra. Il secondo è. Il difensore ha riportato una lussazione acromion-claveare destra che richiede stabilizzazione chirurgica, con l’operazione che verrà eseguita domani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, le condizioni di Rebic e Ballo - Touré Nell'incontro di Eindhoven Rebic ha riportato una lesione di un muscolo adduttore della coscia sinistra . Verrà rivalutato con risonanza fra 7 giorni. ...L'altroriguarda la difesa: Ballo Touré, nell'amichevole persa contro il Psv, ha subito