Milan | guai infiniti | lesione per Rebic | Ballo - Touré da operare

La Gazzetta dello Sport

: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 1 gennaio - 15:26Ad ogni modo il 2023 delcomincerà in salita, visto che dopo la Salernitana ci saranno, tra ... almeno sulla carta, non sembra particolarmente proibitivo, maa sottovalutare troppo Lecce e ... Tatarusanu e Mirante incerti, Sportiello si complica: Milan, senza Maignan sono guai Il Milan potrebbe stupire l'Inter con un colpo basso. Maldini pensa a un piano per scippare ai nerazzurri il loro obiettivo numero uno ...La ripresa del campionato è vicina e sono tante le grane in casa Milan: i nuovi non incidono, gli infortuni si susseguono e i rinnovi dei big non arrivano.