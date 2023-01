Corriere dello Sport

MILANO - L'infortunio prolungato di Mike Maignan ha obbligato ila intervenire sul mercato per assicurarsi un sostituto tra i pali e la scelta è ricaduta su Devis Vàsquez , portiere colombiano del 1998 acquistato dal Guaranì, club che milita in Paraguay, a ...Il primo colpoè stato Solbakken alla Roma. Ecco tutti gli acquisti di gennaio in Serie A FRANCESCO CAPUTO all'EMPOLI (dalla Sampdoria) Francesco 'Ciccio' Caputo torna a Empoli : l'... Milan, è ufficiale: preso il portiere Devis Vàsquez dal Guaranì Il nuovo anno si apre con un botto inatteso di calciomercato. La sessione invernale di trasferimenti si aprirà ufficialmente il 2 gennaio e il Milan pare aver già scelto quale sarà il suo prossimo acq ...La squadra si è ritrovata a Milanello dopo il ko contro il PSV Eindhoven. Il punto su Giroud e Theo Hernandez dal centro sportivo di Carnago Niente riposo per ...