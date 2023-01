Migranti | Viminale | nel 2022 sbarcati oltre 100mila in Italia

(Di domenica 1 gennaio 2023) (Adnkronos) – Cresce il numero degli sbarchi innel. Secondo i dati delaggiornati a fine dicembre, isulle nostre coste sono stati(104.061) rispetto ai 67.034 del 2021 e ai 34.134 del 2020. In particolare, il maggio numero di sbarchi si è registrato il 28 dicembre scorso (939) mentre il mese in cui si sono contati più arrivi è stato agosto 16.822. Fra i Paesi di origine dei, al primo posto figura l’Egitto (20.509), seguono Tunisia (18.129), Bangladesh (14.932), Siria (8.594) e Afghanistan (7.241). Infine, i minori non accompagnati nelsono stati 12.687, rispetto ai 10.053 del 2021 e ai 4.687 del 2020. L'articolo proviene daSera.

Il Sole 24 ORE

Nel 2022 sono sbarcati in Italia oltre 100mila. Secondo i dati del, sono arrivate 104.061 persone contro le 67.034 del 2021. Il mese con più sbarchi è stato agosto, con 16.822, mentre marzo ha registrato solo 1.358 arrivi. I ...Sono stati oltre 100 mila isbarcati in Italia nel 2022. Secondo i dati aggiornati del, dal primo gennaio al 30 dicembre sono arrivate 104.061 persone, contro le 67.034 del 2021 e le 34 mila del 2020. Il 28 ... Viminale, nel 2022 sbarcati in Italia oltre 100mila migranti I dati del Viminale si riferiscono solo ai migranti che arrivano via mare, ma in realtà sempre più persone cercano di raggiungere l'Italia anche via terra, attraverso la rotta balcanica. Solo in ...16.37 Viminale: 2022, sbarcati oltre 100mila E' aumentato il numero degli sbarchi in Italia nel 2022. Secondo i dati del Viminale aggiornati a fine dicembre, i migranti sbarcati sulle nostre coste so ...