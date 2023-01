Agenzia ANSA

"Mio figlio sta leggermente meglio, gli hanno tolto il drenaggio polmonare. Mi ha accarezzato il viso e ha voluto un abbraccio. Ha guardato un po' dei suoi cartoni animati preferiti e chiesto della ...Genova .ledel bimbo di sei anni ricoverato al Gaslini dopo essere stato picchiato dal compagno della nonna a Ventimiglia. Come riporta Riviera24 , il piccolo resta in prognosi riservata ... Migliorano condizioni bimbo picchiato, ma ha ematoma cranico ... "Mio figlio sta leggermente meglio, gli hanno tolto il drenaggio polmonare. Mi ha accarezzato il viso e ha voluto un abbraccio. Ha guardato un po' dei suoi cartoni animati preferiti e chiesto della ma ...Migliorano le condizioni di salute di Ryan, il bambino di sei anni ricoverato dal 19 dicembre scorso in prognosi riservata all’ospedale Gaslini di Genova dopo essere stato picchiato con violenza dal c ...