Michelle Hunziker | “Quante volte ho detto sì quando volevo dire no”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 1 gennaio 2023) E’ finito un anno e l’inizio del 2023 per, per tutti, è il tempo dei buoni propositi, tempo di bilanci.racconta dei suoi sensi di colpa, la sua verità e la promessa a se stessa di darsi la giusta attenzione. E’ in montagna con le sue bambine, Sole e Celeste, con l’amica del cuore, Serena Autieri, e c’è anche Tomaso Trussardi ma lui non è più suo marito.come molte persone ha dei rimpianti, ha commesso di certo degli errori perché sa che trovare un equilibrio per amare fino in fondo se stessi è difficile se gli altri vengono sempre prima, se non c’è spazio e non c’è tempo. Sa che chi la ama capisce e capirà, gli altri magari lo faranno dopo vedendo il suo esempio.i sensi di ...