Michela Persico | che eleganza per inizio 2023 | lo scatto di lady Rugani

Calciomercato.com

Commenta per primo La prima volta non si scorda mai .debutta sul grande schermo. La compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani , è impegnata nelle riprese del film ' In_finiti ' con Ignazio Moser e la colonna sonora curata ...Commenta per primo La compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani,sta girando il film 'In_finiti' e si scatena nel backstage. Guarda il video postato su Instagram. Michela Persico debutta come attrice in un film: Lady Rugani è ... Che eleganza. Michela Persico, compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, ha incantato i fan col primo scatto del 2023 ...La bella moglie del calciatore della Juventus Daniele Rugani, Michela Persico, ha mostrato ai suoi followers su Instagram una deliziosa ricetta per un secondo piatto light ma molto gustoso, perfetto p ...