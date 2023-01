Meteo | le previsioni di lunedì 2 gennaio | ecco che tempo farà sull' Italia

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il primodel 2023 è caratterizzato ancora dall’alta pressione, che però risulta un po’ più debolee regioni settentrionali. Per il 2gli esperti prevedono cieli coperti al Centro-Nord, con possibilità di nebbia, epiù soleggiato al Sud ee Isole maggiori. Attesa pioggia al Nordovest e, soprattutto,a Liguria centrale. Le temperature sono stazionarie in tutta, con venti che soffiano deboli. Il giorno dopo è invece attesa la prima perturbazione del 2023 su alcune regioni: dovrebbe essere debole e breve, con l’anticiclone che poi tornerà protagonista almeno fino all’Epifania (LE).

iLMeteo.it

Lieve calo nei prossimi giorni ma con le massime sempre a doppia cifra. Poco sole, qualche ...Sulledell'inizio del 2023 influisce il cosiddetto vortice polare, che caratterizza l'inverno in Europa. A spiegarne gli effetti e a proporre leper la prima settimana di gennaio ... Meteo: Nuova Settimana, Martedì piogge, poi torna l'anticiclone africano; le previsioni complete Tortoreto Lido, previsioni meteo per il 1/01/2023. Giornata caratterizzata da nebbia al mattino, temperatura minima di 8°C e massima di 16°C Situazione in tempo reale: Secondo la rilevazione della ...A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. molto nuvoloso in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, ...