Mercato Milan | l’obiettivo di gennaio è trattenere i big | da Leao a Giroud

(Di domenica 1 gennaio 2023)deldidelsarà quello dii suoi migliori calciatori: Rafael, Ismael Bennacer e OlivierIl compito di Maldini e Massara nella sessione didiè più duro del previsto. Per ilil compito non sarà quello di acquistare, se non in casi particolari, ma quello di riuscire ai suoi migliori calciatori. Partiamo dal rinnovo di Ismael Bennacer, in cui respira oramai grandissima fiducia. Tutto pare essere cominciato quando il mediano rossonero ha voluto cambiare agente, ma l’incontro avvenuto prima di Natale a Casatra Maldini e Massara ed Enzo Raiola ha riavvicinato le parti. Adesso si ...

Pianeta Milan

In passato era alle giovanili del, dove il Lille lo prese proprio nel 2019. Oggi, è in Francia con un contratto in scadenza nel 2024 e Tiago Djalo può rappresenare un'occasione diper ...Per Maldini e Massara sarà inevitabilmente undi attesa , soprattutto di risposte importanti da quei giocatori che ilvorrebbe blindare. FOTOGALLERY photo: Twitter @EmpoliFC Continua ... Calciomercato Milan – L’attaccante dalla Francia Le ultime news Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Non hanno trovato molto spazio nei rispettivi club in questa stagione ma ancora possono dire la loro: tanti big e tante sorprese tra i calciatori meno utilizzati nell'Europa delle grandi che potrebber ...