Meloni telefona a Mattarella | grazie per l’incoraggiamento

(Di domenica 1 gennaio 2023) caption id="attachment 334793" align="alignleft" width="150" Sergioe Giorgia/captionNel corso di unata al Presidente della Repubblica, Sergio, che ha seguito il messaggio di Capodanno, il presidente del Consiglio, Giorgia, ha espresso "gratitudine per l'incoraggiamento a governare con la responsabilità che la difficoltà del momento esige, dopo le elezioni politiche che per la prima volta vedono una donna alla guida del Governo".Così una nota di Palazzo Chigi. "Nella comune forte preoccupazione per il conflitto in Ucraina, il presidente- si legge ancora - ha condiviso le parole del Capo dello Stato sulle gravi violazioni della libertà che si consumano in varie aree del mondo e sulla necessità di concordia istituzionale nell'interesse ...

a Mattarella: cosa si sono dettiNon solo:ha voluto sottolineare di essere in linea con le parole del presidente della Repubblica anche in merito alle " gravi violazioni della libertà che si consumano in varie aree del mondo ... Meloni telefona a Mattarella dopo il discorso di fine anno: "Grazie per l'incoraggiamento" Dopo il discorso del presidente della Repubblica, governo di nuovo a lavoro per i tanti dossier aperti, non entrati nella manovra di bilancio ...Meloni ha ringraziato Mattarella per "l'incoraggiamento a governare con la responsabilità che la difficoltà del momento esige".