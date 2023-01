Meloni e quelle prime avvisaglie da destra Scrive Cangini

Leggi su formiche

(Di domenica 1 gennaio 2023) Non sono passati neanche tre mesi dalla nascita del governo e agià si avverte un senso di delusione nei confronti di Giorgia. “Quando farà qualcosa di?”, si domanda con retorica morettiana Marcello Veneziani sull’ultimo numero di Panorama. Segue l’affondo: “Per ora, in verità, Giorgia – grandi occhi e piccole mani – non ha fatto nulla di significativo o di clamoroso… Nessuna sterzata importante, nessun avvio o annuncio d’intervento strutturale, solo piccoli passi e piccoli aggiustamenti. Piedi di piombo e mani di fata”. È un segnale isolato, ma non è un segnale trascurabile. Marcello Veneziani è forse il più autorevole e popolare tra gli intellettuali di, ma la sua è unaintrisa di antiamericanismo, a dir poco diffidente nei confronti dell’Europa e sostanzialmente ...