Meloni agli italiani | Faremo la nostra parte per risollevare l' Italia | credeteci con me  

(Di domenica 1 gennaio 2023) AGI - Il presidente del Consiglio Giorgia, in un video pubblicato su Twitter, ha inviato "un grande augurio a tutti gliper un 2023 di orgoglio e di ottimismo". "Il governo farà la suain quest'anno ma vorrei che ci credeste con noi, con me, nella possibilità diquesta nazione, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente con entusiasmo perché noi possiamo fare molto di più. E dobbiamo farlo insieme", ha aggiunto. "Voglio ringraziare particolarmente Sua Santità Papa Francesco per l'augurio che ha rivolto al governo, in un giorno particolare che è il primo dell'anno, a poche ore dalla scomparsa di un altro grande pontefice Benedetto XVI, un gigante della fede della ragione che mancherà a tutti".

«Meloni mantenga le promesse della campagna elettorale», spiega Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba Confesercenti, secondo cui «va sospeso» l'aumento del 25,15% dei canoni ...