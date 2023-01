Mehdi | l’ex studente dell’università di Bologna torturato in Iran e morto dopo 20 giorni di coma

Leggi su open.online

(Di domenica 1 gennaio 2023) «Zare Ashkzari aveva studiato Farmacia a. Due anni fa era tornato in, dove ora è20dia seguito di torture». A denunciarlo è il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, che ha deciso di diffondere l’allarme ricevuto da un’attivistaiana., poco più che 30enne, sarebbe stato rilasciato dalle autoritàianediversi pestaggi per evitare che si sentisse male mentre era in cella. Ma il giovane sarebbe entrato subitoin, che lo ha condottocirca tre settimane alla morte. Secondo la testimonianza di Noury – raccolta dal quotidiano Domani – Ashkzari era stato fermato ...