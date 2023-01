MCU | quali sono i titoli più attesi dai fan Marvel per il 2023?

(Di domenica 1 gennaio 2023) Anno nuovo, calendario nuovo, anche per le uscite cinematografiche e televisive del MCU:le più attese dai fan? Ilsarà un grande anno per ilCinematic Universe, mai progetti cinematografici e televisivi piùdai fan? Scopriamo cosa dice il web. Il nuovo anno è finalmente arrivato, e con sé porterà grandid'intrattenimento, sia sul piccolo che sul grande schermo. In particolare, sembra che quella delsarà un'ottima annata per tornare a sedersi sulle poltroncine delle sale cinematografiche e godersi lo spettacolo sul maxi-schermo. "Con più di un centinaio diin uscita quest'anno, i fan...

Movieplayer

L'interprete di Matt Murdock, intervistato da Metro UK, ha ammesso: Charlie ha però aggiunto: L'attore ha ribadito:cameo dei personaggi delvorreste nella serie Daredevil: Born Again ...Tatiana Maslany è stata la protagonista di She - Hulk e, in nuovo video, rivelaspoiler ha dovuto evitare prima del debutto della serie sugli schermi di Disney+. L'attrice ha ...She - Hulk nelAnno nuovo, calendario nuovo, anche per le uscite cinematografiche e televisive del MCU: quali sono le più attese dai fan MarvelCharlie Cox ha parlato della possibilità che nella serie Daredevil: Born Again ci sarà spazio per nuovi cameo legati al MCU ...