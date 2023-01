Mattarella | ' Repubblica siamo tutti noi | leggiamo presente con occhi domani' Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Roma, 31 dic. () - "Il destino dell'Italia dipende anche da ciascuno di noi, nutro fiducia, l'Italia crescerà", aveva detto al termine del 2021. Ora, alla fine di un 2022 complesso e impegnativo come gli anni che lo hanno preceduto, durante il quale "in modo per me inatteso" è arrivata un'elezione che "mi impegna per un secondo mandato" , il Presidente della, Sergio, rafforza questa sua convinzione: "ci sono ragioni concrete che nutrono la nostra speranza ma è necessario uno sguardo d'orizzonte, una visione del futuro", occorre "imparare a leggere ilcon glidi". E "la ragione per cui abbiamo fiducia", dice all'alba del 2023, nasce dalla consapevolezza che "lavive della partecipazione di ...