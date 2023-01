Mattarella ottimista sul futuro | “La Repubblica siamo tutti noi”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della, Sergio, ha rivolto gli auguri di Capodanno agli italiani per l'ottava volta, la prima nel suo secondo mandato, invitando a costruire in modo responsabile unper le nuove generazioni nel rispetto di regole “che non possono essere disattese, del ruolo di ciascuno nella vita politica della. Questo corrisponde allo spirito della Costituzione”. Il capo dello Stato ha esordito sottolineando come quello appena trascorso è stato un anno “denso di eventi politici e istituzionali di rilievo” e come “con la scelta del Parlamento e dei delegati delle Regioni che, in modo per me inatteso, mi impegna per un secondo mandato”. Inoltre “lo scioglimento anticipato delle Camere e le elezioni politiche, tenutesi, per la prima volta, in autunno. Il chiaro ...