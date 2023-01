Mattarella | 10 mln e mezzo spettatori per messaggio fine anno | in calo ma con più share

(Di domenica 1 gennaio 2023) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Sono stati 10 milioni 643 mila 452 gliche ieri sera hassistito in tv aldidel Presidente della Repubblica, Sergio, inrispetto ai 13 milioni, 541 mila 758 del 2021, ma con unomaggiore, il 67,25 per cento, contro il 65,94. Un dato dovuto al fatto che ieri sera complessivamente erano meno le persone davanti alla tv, 16 milioni rispetto ai 20,5 dell'precedente, una tendenza generale riscontrata per tutto l'autunno, prima vera stagione senza nessuna restrizione dopo la pandemia. Ed infatti nel 2020,del lockdown e del coprifuoco, che fu registrato il record di ascolti per undi...

Il Sannio Quotidiano

Mattarella: 10 mln e mezzo spettatori per messaggio fine anno, in ... Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Sono stati 10 milioni 643 mila 452 gli spettatori che ieri sera hanno assistito in tv al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in calo..