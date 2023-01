Mattarella | 10 mln e mezzo spettatori per messaggio fine anno | in calo ma con più share

Il Fatto Quotidiano

Ed infatti nel 2020, anno del lockdown e del coprifuoco, che fu registrato il record di ascolti per un messaggio di fine anno die in generale di un Capo dello Stato, quando con 15 milioni ...... a giorni dovrà presentare a Sergio... Salvini - Meloni, come fanno a stare insieme Si ... Cdp finanzia per 31,5i porti di Genova e Savona Per migliorare l'accessibilità portuale, sia ... Il discorso del Presidente Sergio Mattarella fa oltre 10 milioni di spettatori ma va peggio dello scorso… Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Sono stati 10 milioni 643 mila 452 gli spettatori che ieri sera hanno assistito in tv al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in calo..Roma, 1 gen. (Adnkronos) – È durato 16 minuti il messaggio di fine anno di ieri sera del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella media di quelli degli anni scorsi, pari a 15 minuti e set ...