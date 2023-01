Matt Hardy | “Inizialmente l’AEW non approvava lo ‘scissor me’ degli Acclaimed’

(Di domenica 1 gennaio 2023) Una delle sorprese dell’anno appena passato è sicuramente l’ascesaAcclaimed: nonostante avessero già dimostrato di essere due wrestler molto validi, Max Caster e Anthony Bowens ci hanno messo un po’ di tempo a entrare nelle grazie del pubblico americano. Ora, grazie anche all’appoggio di Billy Gunn, il duo ha vinto gli AEW World Tag Team Championship e gode di ottima popolarità grazie alla sua catchphrase “scissor me Daddy Ass“.però, la compagnia non apprezzava questo genere di frase. La rivelazione diDurante il suo podcast, The Extreme Life of, lo stessoha dichiarato chenon era molto entusiasta del gestoAcclaimed:“La cosa delle forbici, c’è stato un momento in cui gli fu detto ...

Matt Hardy confessa: "Non è detto che Jeff torni a lottare" Jeff Hardy è entrato a far parte della All Elite Wrestling nel marzo 2022, dopo una brusca separazione con la WWE che aveva avuto diversi strascichi. Il 'Charismatic Enigma' sembrava essersi ripreso e ...Jeff Hardy, lottatore attualmente sospeso dalla All Elite Wrestling, potrebbe non tornare mai più a calcare i ring della AEW in futuro.