Mara Venier piange per Dalila Di Lazzaro | “Ti sei alzata da quel letto”

(Di domenica 1 gennaio 2023) Quante volte abbiamo visto in tvDicollegata da casa sua, tormentata dal dolore fisico e dal dolore che da sempre porta nel cuore, la morte di suo figlio. Oggi era nello studio di Domenica In, ha ascoltato l’amica di sempre,, si èdal suo divano, dale si è presentata alla prima puntata dell’anno.Disono amiche da così tanti anni ma un regalo comelo di oggi non l’avevano mai ricevuto. L’attrice questa volta ha risposto in modo positivo all’invito della conduttrice che in studio a Domenica In non è riuscita a trattenere l’emozione. Sono anni che lava a casa sua e la vede seduta, ferma, chiusa nella sua ...

Liberoquotidiano.it

Roberto Bolle p resenta a Domenica In il suo grande show, ormai tradizione di rete, Danza con Me , in onda in prima serata il 1° gennaio 2023. Nel salotto dil'artista annuncia la serata di Rai1 ma una gaffe della conduttrice gela il pubblico presente in studio. 'Danza con me' stasera su Rai1 Bolle presenta lo show in onda oggi in prima serata. ...non è riuscita a trattenere le lacrime davanti a Dalila Di Lazzaro , che è stata ospite per la prima volta a Domenica In , su Rai1, dopo essere stata invitata tante volte. L'attrice e ... Domenica In, Mara Venier in lacrime: chi non si aspettava di vedere in studio Le lacrime di Mara Venier per Dalila Di Lazzaro che per 11 anni è rimasta a letto senza mai alzarsi Quante volte abbiamo visto in tv Dalila Di Lazzaro collegata da casa sua, tormentata dal dolore fisi ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-417aef82-5f1f-eff0-9b3f-75f1fb7ef4 ...