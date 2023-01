Lunedì alle 20 30 live su Eleven Sports la prima sfida nella storia tra Tezenis Verona e Pallacanestro Trieste

Leggi su seriea24

(Di domenica 1 gennaio 2023) La, reduce della vittoria contro la GeVi Napoli sul campo del PalaBarbuto per 74-80, sfiderà per lavoltala. I giuliani arrivano dalla vittoria casalinga per 74-68 contro Trento Dove vederla: lunedi 2 gennaio 2023 ore 20:30,Arbitri: Michele Rossi, Alessandro Perciav, Andrea Valzani LE DICHIARAZIONI Alessandro Ramagli, coach: “Partita importante contro una squadra della nostra fascia di classifica che viene dopo una vittoria in trasferta, ora dobbiamo dare valore al risultato ottenuto contro Napoli.è una squadra costruita sul grande impatto del trio di giocatori esterni ...