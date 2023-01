Lunedì alle 19 il 9° derby veneto tra NutriBullet Treviso – Umana Reyer Venezia

Leggi su seriea24

(Di domenica 1 gennaio 2023) La, dopo l’importante vittoria di Casale Monferrato contro Tortona, affronta l’, reduce da tre successi consecutivi in campionato (l’ultimo contro Sassari). Dove vederla:2 gennaio 2023 ore 19.00, Eleven Sports Arbitri: Guido Giovannetti, Valerio Grigioni, Marco Catani. I PRECEDENTI Le due società si sono affrontate in 8 occasioni, 6 in campionato e 2 in Supercoppa. Laè avanti 5-3 nei precedenti ma ha vinto al PalaVerde solo il 3 gennaio 2021 (86-88 il finale). GLINATORI Walter De Raffaele ha vinto l’unico precedente giocato contro Marcelo Nicola il 24 aprile 2022 (78-68). GLI ASSENTIBasket – Alessandro Simioni e Michal Sokolowski sono ...