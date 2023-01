Lula inizia il mandato da record | lo sgarbo senza precedenti di Bolsonaro

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 gennaio 2023) Luiz Inacioda Silva si è insediato per un terzocome presidente del Brasile, in una cerimonia snobbata dal leader uscente Jair, sottolineando le profonde divisioni che il veterano di sinistra eredita. Il 77enne ex-operaio metallurgico, già alla guida del Brasile dal 2003 al 2010, ha prestato giuramento davanti al Congresso, giurando di «mantenere, difendere e obbedire alla Costituzione» mentre tornava a guidare la più grande economia dell'America Latina dopo un'elezione aspramente divisiva in ottobre.ha indossato un abito blu e una cravatta per il giuramento, che èto con un minuto di silenzio per la leggenda del calcio brasiliano Pele e per l'ex papa Benedetto XVI, entrambi scomparsi nei giorni scorsi. L'evento ha coronato una straordinaria rimonta ...