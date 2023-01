Lula ha giurato | ora è il presidente del Brasile

Open

Il progressista (Pt) Luiz Inacioda Silva haoggi in Parlamento come nuovo presidente del Brasile., già presidente per due mandati consecutivi tra il 2003 e il 2011, succede all'ultra conservatore Jair Bolsonaro. E' ...Luiz Inácioda Silva - per tutti- hapresso il Congresso di Brasilia. Dopo oltre 11 anni di attesa, il leader del Partito dei lavoratori ritorna così alla guida del Brasile : per la gioia del popolo di sinistra che lo ... Brasile, Lula ha giurato: è (di nuovo) presidente. La festa dei ... Il Brasile ha un nuovo presidente e subito scatta l’allerta sicurezza. Nel corso dell’insediamento del nuovo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che ha giurato raccogliendo il testimone da Jair Bols ...Luiz Inacio Lula da Silva ha giurato come nuovo presidente del Brasile. Il progressista, già a capo del Paese per due mandati consecutivi tra il 2003 e il 2011, succede all'ultra conservatore Jair Bol ...