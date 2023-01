Lula ha giurato come presidente del Brasile | il discorso e la festa per il terzo mandato

Open

La lunga giornata di Brasilia aveva fatto temere disordini, ma il nuovo presidente si è offerto anche alla manifestazione pubblica, davanti a 300mila persone ...Via al terzo mandato per il Capo di Stato Luiz Inácioda Silva hacome nuovo presidente del Brasile al Congresso. In precedenza aveva attraversato la capitale, Brasilia, in una Rolls Royce aperta con sua moglie Janja e il nuovo ... Brasile, Lula ha giurato: è (di nuovo) presidente. La festa dei ... La lunga giornata di Brasilia aveva fatto temere disordini, ma il nuovo presidente si è offerto anche alla manifestazione pubblica, davanti a 300mila persone festanti ...Luiz Inacio Lula da Silva si è insediato per un terzo mandato come presidente del Brasile, in una cerimonia snobbata dal leader uscente Jair ...