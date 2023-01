Lukaku | Spalletti ha fatto un ottimo lavoro Napoli? Abbiamo rispetto | ma non paura Credo allo Scudetto

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 1 gennaio 2023) Romelu, attaccante dell'Inter crede ancoraed ha parlato in vista della ripresa del campionato e di Inter-in un'intervista esclusiva a Sky. Qusste le sue parole: "Fino a quando una squadra non ha alzato trofeo tutto è possibile -delle chance- Se ci? Sempre. Per quello giochiamo a calcio, devi credere nell'impossibile. Se la gente dice che è impossibile per noi, vediamo alla fine della stagione la squadra che alza il trofeo e sarà campione. Adesso nessuno ha alzato, siamo ancora lì, mancano ancora 6 mesi. -prosegue- Il campionato finisce il 6 giugno, ragazzi: non siamo ancora al 4 gennaio...". Ovvero alla data della sfida alcapolista. "è ...