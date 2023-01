Lukaku | 'Inter | farò di tutto per restare Ora allenamenti massacranti per recuperare | parlerò in campo'

Calciomercato.com

Commenta per primo Romelutorna a parlare e lo fa rilasciando una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport : 'I tifosi dell'sono tifosi veramente speciali, i migliori che ho visto nel mondo. Sono sempre lì ad ...Calciomercatochiarisce: 'Voglio restare''I tifosi dell'sono speciali: i migliori che ho incontrato. Sono sempre ad aiutare la squadra, anche quando siamo in difficoltà', le sue ... Inter, Lukaku: 'Napoli, ti rispetto ma non ho paura! E per lo scudetto il traguardo è fissato' | Primapagina Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport in vista della ripresa del campionato. Queste le sue dichiarazioni integrali. "Sto molto bene: abbiamo fatto ...Il centravanti crede nella rimonta della propria squadra nei confronti del Napoli prossima avversaria a San Siro ...