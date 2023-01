Lukaku crede allo scudetto | ' Tutto è possibile' Poi il racconto sull' accoglienza dei compagni

(Di domenica 1 gennaio 2023) Romeluancora, e il suo obiettivo per il 2023 è "fare diper l'Inter" per vincere e "restare: e' quello che voglio, perche' i tifosi sanno che ho l'Inter nel cuore". L'...

Corriere dello Sport

Romeluancora allo scudetto, e il suo obiettivo per il 2023 è "fare di tutto per l'Inter" per vincere e "restare: e' quello che voglio, perche' i tifosi sanno che ho l'Inter nel cuore". L'...... i fari sono puntati su Romelu, il 'grande assente' andato a inseguire il 'sogno Chelsea' (... e le dichiarazioni a Sky Sport ne sono la prova: "Chi gioca al calcionell'impossibile, ... Lukaku crede allo scudetto: "Nulla è impossibile, voglio restare all'Inter" Il centravanti crede nella rimonta della propria squadra nei confronti del Napoli prossima avversaria a San Siro ...Sembra essere giunta l’ora dei saluti fra Ruslan Malinovskyi e l’Atalanta Infatti, il centrocampista sembra essere destinato al Marsiglia. L’OM cederà Gerson e al suo posto dovrebbe arrivare l’ucraino ...