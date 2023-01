Luigi Mocerino | l' uomo ucciso in strada la sera dell' ultimo dell' anno mentre entrava in salumeria

(Di domenica 1 gennaio 2023) Omicidio ad Afragola, in provincia di Napoli. Un 38enne già noto alle forze'ordine,, è statoa colpi di pistola in un agguato avvenuto in pieno centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri...

Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel centro di Afragola, nel Napoletano. Nell'agguato, avvenuto intorno alle 18.30, è rimasto ucciso Luigi Mocerino, un pregiudicato di 37 anni, centrato da tre o quattro colpi alle spalle mentre stava entrando in una salumeria in una via affollata del centro.