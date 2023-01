L’ottimismo di Mattarella e il coraggio degli italiani per affrontare l’anno nuovo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 1 gennaio 2023) Buon anno, dopo un viaggio più che travagliato l’umanità ha raggiunto un altro traguardo di anzianità. La stessa vanta un curriculum pieno di successi, ai quall fanno da pesante contraltare azioni negative, alcune gravi e anche più. Il Papa Emerito Ratzinger probabilmente ha dato le dimissioni, questa volta per ipotesi impossibili da ritirare, probabilmente anche angosciato da quanto respirava nell’aria. Non ultimo l’atteggiamento assunto dal Patriarca della chiesa ortodossa Keryll su quanto stanno facendo gli inquilini del Cremlino. Il saldo tra le poste positive e negative del consorzio umano nel suo lungo cammino è comunque positivo e è già tanto. Quanto appena espresso, pur tenendo conto di alcune vistose eccezioni, vale per tutte le popolazioni della terra. È doveroso osservare ancora una volta la raccomandazione che in alcune classi sociali, era usata dagli anziani e rivolta ai ...