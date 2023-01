L’Oroscopo di Paolo Fox per il 2023 | ecco i grafici segno per segno e mese per mese direttamente da “I Fatti Vostri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023)Fox ha dato le sue previsioni per ila I, su RaiDue, come da tradizione. ARIETE Per l’Ariete il 2022 è stato all’insegna dell’attesa. Un’attesa di qualcosa, un’attesa che le cose si sbloccassero. Ilnasce con un Giove molto importante e quindi io sono convinto che i primi 6 mesi di quest’anno, come vediamo dal grafico, saranno molto interessanti per coloro che vogliono sviluppare un progetto o che devono saldare dei conti. Se volete liberare la vostra passione vi ricordo che i mesi di febbraio, marzo e aprile sono molto importanti. TOROGiove, che in astrologia rappresenta la fortuna e la forza, sarà nel vostroda metà maggio. Maggio è ildelle grandi scelte, delle scelte di lavoro, delle scelte ...