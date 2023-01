Lo scandalo Watergate e la nascita di Internet | la morte di Andreotti e l’elezione di Francesco | i quaranta anniversari da segnarsi per il 2023

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Anno nuovo,nuovi. Ne abbiamo scelti 40 da ricordare per il. 1 gennaio/40 anni. Arpanet, una rete di computer creata dal Dipartimento della Difesa Usa, cambia protocollo dismettendo l’utilizzo militare e dando vita a. 7 gennaio/80 anni. Muore a 86 anni, in una camera d’albergo di New York, Nikola Tesla, fisico e ingegnere elettrico americano di origine serbo-croata. Inventore prolifico e guardato con sospetto, il suo lavoro è alla base del sistema elettrico a corrente alternata. Si starà rivoltando nella tomba nel’apprendere che Elon Musk ha dato il suo nome alle auto elettriche che produce. 11 gennaio/20 anni. Atterra a Kabul il primo scaglione del contingente militare italiano della missione Libertà Duratura. Fino al ritiro del 21 agosto 2021, si avvicenderanno sul territorio afghano (base di comando a ...