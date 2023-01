Lo Chiamavano Jeeg Robot film stasera in tv 1 gennaio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 1 gennaio 2023) Loè ilin tv domenica 12023 in onda in seconda serata su Rai 3. La pellicola di azione/fantascienza è diretta da Gabriele Mainetti con protagonista Claudio Santamaria. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Loin tv:USCITO IL: 25 febbraio 2016 GENERE: Azione, Drammatico, Fantascienza ANNO: 2015 REGIA: Gabriele Mainetti: Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Francesco ...