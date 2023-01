LIVE Trevisan-Helgo | Italia-Norvegia United Cup 2023 in DIRETTA | importante cominciare bene per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 1 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirediCup in tv/streaming – La presentazione del match Buongiorno e bentrovati alladella sfida tra Martinae Malene Helgø, valida per il confronto tradellaCup, competizione tennistiche per Nazioni a formazioni miste. A Brisbane saràper glie per la toscana si prospetta un match da portare a casa a tutti i costi: l’ha già battuto per 3-2 il Brasile ed è chiamata a vincere per passare il turno, dato che in caso contrario sarebbe ...