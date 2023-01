LIVE Tour de Ski | 10 km Val Mustair 2023 in DIRETTA | Pellegrino ancora a podio | solo Klaebo e Golberg davanti! Tiril Udnes Weng vince tra le donne

(Di domenica 1 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:52 Termina qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 13:51 Nelde Skiguida con 27’49”, a dieci secondi ci sono, insieme,. De Fabiani 17° a 1’13”, Noeckler 28° a 1’36”. 13:50 CLASSIFICA 1(NOR) 25ì55? 2(NOR) +10?2 3(ITA) +10?2 4 Krueger (NOR) +28? 5 Skar (NOR) +29?6 6 Nyenget (NOR) +33?4 7 Poromaa (SWE) +33?8 8 Novak (CZE) +34?1 9 Holund (NOR) +34?7 10 Toenseth (NOR) +35?2 17 De Fabiani +1’13?7 28 Noeckler +1’36?4 42 Mocellini +2’01?8 47 Barp +2’06?3 49 Ventura +2’07?8 61 Ticcò +2’30?7 64 Abram +2’38?4 67 Salvadori +2’39?9 74 Graz ...

OA Sport

... Mika torneràin Italia a luglio con due concerti speciali nelle città di Perugia e Matera: il ... In merito ai biglietti delle date rinviate e non ancora riprogrammate del Magic Piano2022, si ...Dopo cinque album in studio e quattro, più una nutrita serie di singoli e video, per non parlare dimondiali di successo, Mika è ancora un artista molto amato dal pubblico e Umbria Jazz gli ... LIVE Tour de Ski, 10 km Val Mustair 2023 in DIRETTA: Klaebo ... 11.40: Buongiorno e buon 2023 agli amici di OA Sport! Benvenuti alla diretta live della seconda tappa del Tour de Ski 2022/2023, la pursuit sulla distanza di 10 km maschile e femminile a tecnica ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...