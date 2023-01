LIVE Tour de Ski | 10 km Val Mustair 2023 in DIRETTA | l’Italia punta su Pellegrino e De Fabiani Non partono Monsorno e Sanfilippo

(Di domenica 1 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.52: La favorita numero uno della gara femminile, Jessie Diggins, vincitrice dell’edizione 2020-21, ieri ha deluso nella sprint a tecnica libera restando fuori dalle prime 30 ed oggi cercherà di dissipare i dubbi sorti sulla sua condizione. 11.49: il grande favorito per la vittoria finale è indubbiamente Johannes Høsflot Klæbo, già trionfatore nel 2018-19 e 2021-22. Alternative? Sono tutte da cercare in casa Norvegia. Forse Simen Hegstad Krüger, alla luce dei precedenti e di quanto ha mostrato ieri, ha qualcosa più dei connazionali. 11.46: In questo 2022-23 ilde Ski ha in programma sette tappe, una in più rispetto alla edizione passata, divise in tre località. Si parte dalla Svizzera, in Val Müstair: ieri la sprint tl e oggi pursuit tc, poi riposo e trasferimento ad Oberstdorf 11.43: ...

