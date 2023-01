LIVE Tour de Ski | 10 km Val Mustair 2023 in DIRETTA | Karlsson protagonista tra le donne Attesa per Pellegrino e De Fabiani

(Di domenica 1 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.13: Niskanen stacca Dahlqvist e si mette a caccia delle 5 di testa 12.11: Al km 3.7 Faehndrich,, Kalvaa, T. Weng, L. Weng, a 10? Dahlqvist e Niskanen, a 26? Brennan, Gimmler, Kern, Janatova, 25ma Ganz a 58?, 43ma Pittin a 1’15” 12.10: Si ricompatta il gruppo di testa, sono in sei con Faehndrich,, Kalvaa, T. Weng, L. Weng, Dahlqvist. Niskanen si avvicina 12.07: Al km 2.5 Faehdrich davanti, si ricompatta il gruppetto alle sue spalle, con, Kalvaa, T. Weng, L. Weng, Dahlqvist, alle loro spalle Niskanen, Janatova, Gimmler, Kern, poi un gruppone nutrito. Purtroppo non ci sono i riscontri cronometrici 12.03: Al km 1.2 Faehdrich davanti, a 6?e Kalvaa, a 10? T. Weng, L. Weng, Dahlqvist, a 31? Niskanen, Janatova, ...

OA Sport

Una serata organizzata dal Comune che ha riportato la musicanella piazza principale della ... Dalle 22 circa, sul palco è salita Nada, in questi mesi incon "La paura va via da sé se i ...Su Facebook ha una fanpage ufficiale con oltre due milioni di followers, una pagina YouTube con milioni di visualizzazioni, boom di audience per la sitcom Mudù, unda record con oltre cento ... LIVE Tour de Ski, 10 km Val Mustair 2023 in DIRETTA: l'Italia punta su Pellegrino e De Fabiani. Non partono Monsorno e Sanfilippo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv e streaming della pursuit di Val Mustair – Programma, orari, Tv e streaming del tour de Ski 2022/2023 – I favoriti del Tour de Ski maschi ...