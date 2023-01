LIVE Dakar 2023 | prima tappa in DIRETTA | Sanders trionfa tra le moto | Carlos Sainz Sr risale con l’Audi

Leggi su oasport

(Di domenica 1 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 SSV – Rokas Baciuška è stato il più veloce tra i pochi piloti SSV che hanno già percorso il km 168. Il lituano, che faticava oltre tre minuti dietro Rodrigo Luppi de Oira al km 36, ora guida la corsa con più di un minuto di anticipo su Pau Navarro. 11.52 AUTO – Mattias Ekström è entrato in testa negli ultimi 100 km della speciale, ma il margine dello svedese su Sébastien Loeb si è ridotto a 58 secondi. Guerlain Chicherit è terzo a poco meno di due minuti.“El Matador”ha premuto a fondo il pedale e ora è a pari merito con Chicherit. 11.41 Guillaume de Mevius è ancora in testa a due ore dall’inizio della speciale, ora con 2?46? di vantaggio su Seth Quintero, impegnato in una feroce battaglia per il secondo posto con il suo compagno di ...