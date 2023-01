LIVE Dakar 2023 | prima tappa in DIRETTA | Klein il migliore dopo 168 km tra le moto | ritiro per Sunderland Ekstrom svetta tra le auto

(Di domenica 1 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.52 QUAD –133 km il francese Giroud comanda con la sua Yamaha a precedere di 12? l’argentino Andujar (7240 Team) e di 2’40” l’altro argentino Moreno Florez di 2’40” (Drag’on Rally Team). 08.5037 km guida le fila lo svedese(Audi) con 11? di margine sul campione in carica Al-Attiyah (Toyota) e 12? sul francese Chicherit (GCKrsport). Quarto Loeb a 17? con la sua Hunter del Bahrain Raid Xtreme, mentre Peterhansel e Sainz con le altre Audi sono quinto a 25? e ottavo a 2’41”. 08.46– La vera notizia del giorno è ildi Sam: il campione in carica è caduto al km 52. Stando ai primi accertamenti è cosciente, ma ha problemi alla ...

