Litigano alla festa di Capodanno | ragazzo ucciso a sprangate a Vittoria

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 1 gennaio 2023) Brutale aggressione nella provincia di Ragusa. Unsarebbe statoda un branco di persone, che fuori da un locale notturno l’avrebbero pestato a colpi di spranga fino a farlo morire. Tutto questo è avvenuto davanti agli occhi di altre persone che erano presenti all’interno della discoteca, che hanno allertato i Carabinieri locali. Le Forze dell’Ordine, arrivate sul posto, hanno potuto solamente constatare il decesso del giovane. La brutale aggressione fuori ddiUn uomo è stato aggredito dal branco, caricato e portato via e infinee lasciato cadavere in un zona di campagna la notte dimentre tutti festeggiavano l’arrivo del nuovo anno. È la terribile sequenza andata in scena nelle scorse ore ...