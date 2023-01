L’Islam versa 1 miliardo a Ronaldo | indignarsi è fuffa populista

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 1 gennaio 2023) Provoca fibrillazioni e suscita vergogna la notizia che un calciatore, trattasi di Cristiano, abbia sottoscritto un contratto di anni sette con il club saudita Al Nassr di Ryad in cambio di undi euro, somma di 500 milioni per le prestazioni sportive in campo e uguale cifra per le funzioni diplomatiche di ambasciatore del Paese saudita candidato ad ospitare il mondiale di calcio nel 2030. Trattasi di, il sistema dello sport e dello spettacolo comprende salari che non rientrano nella logica contabile di nessuna azienda, anche se si registrano emolumenti per Ceo di banche e affini che superano i 100 milioni annui, mettendo da parte le entrate di Elon Musk che arrivano a 6,6 miliardi di dollari per anno. Ma le responsabilità sono diverse, le funzioni sono maggiori, l’incidenza finanziaria ...