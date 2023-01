Lino Guanciale | chi è | età | carriera | chi è la moglie | matrimonio | figlio | fiction | Instagram | Sopravvissuti

(Di domenica 1 gennaio 2023) Tutto pronto per una nuova ed imperdibile puntata di Da noi a ruota libera. Tra gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini anche l’attore, che interverrà per parlare di, la serie di cui è attualmente protagonista su Rai 1. E che sta riscuotendo enorme successo tra il pubblico. Dagli esordi al debutto diè nato ad Avezzano il 21 maggio del 1979 da padre medico e madre insegnante. Si è diplomato al liceo scientifico e poi ha frequentato la facoltà di lettere e filosofia dell’Università La Sapienza di Roma. Si è iscritto all’Accademia Nazionale d’arte drammatica di Roma, dove si è diplomato nel 2003 e ha ottenuto il Premio Gassmann., chi è la...

Tag24

è un attore italiano nato il 21 maggio 1979 ad Avezzano. Ha 43 anni.ha avuto una relazione ...... compositore cinematografico per registi quali Michele Placido, Pasquale Squitieri, Daniele Vicari e al teatro per Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà,, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Ugo ... Lino Guanciale: età, moglie, figli e biografia dell'attore Su Rai1 dal 15 febbraio arriva Mare fuori 3, sei puntate, Dal 27 febbraio Il commissario Ricciardi 2: torna il personaggio nato dalla penna di Maurizio de Giovanni e interpretato da Lino Guanciale ...La grande fiction torna in tv da gennaio. Si parte domenica 8 su Rai1 in prima serata con Le indagini di Lolita Lobosco 2: Luisa Ranieri torna in azione a Bari come vicequestore, nella serie basata su ...