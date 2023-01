L' inflazione svuota i portafogli dei balneari | beffa e maxi-aumento dei canoni

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 gennaio 2023) Stangata sulle spiagge. Il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato agli Enti competenti la variazione dell'indice ISTAT deidemaniali per l'anno 2023: si tratta di undel 25,15% con il canone minimo di 3.377,50 euro. “È un provvedimento ingiustificato e ingiusto” scrivono in una nota congiunta Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italianoaderente a Confcommercio e Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba-Confesercenti. L'viene ritenuto ingiustificato perché è più del doppio dell'indice ISTAT registrato nel 2022 (11,5%) e più del triplo dell'(8,1%) e perché “esaspera un meccanismo di determinazione deisbagliato (in quanto non parametrato all'effettiva redditività dell'area oggetto di concessione), e ...