Corriere dello Sport

RIAD (ARABIA SAUDITA) - L'Cristiano Ronaldo per l'Al Nassr si può misurare in follower. L'arrivo ufficiale di CR7 sta ... Il dato è: in poche ore l'Al Nassr ha superato per numero di ...... abbiamo ricomposto questo straordinario mosaico fino a inquadrare un panorama unico e. ... i secondi vittima dell'collaterale di questo incantesimo: sono talmente accecati dalla ... L'incredibile effetto Ronaldo spinge l'Al Nassr sui social. C'entra anche la Roma L'arrivo di CR7 in Arabia sta gonfiando in modo spaventoso il numero di follower su Instagram del club saudita, che ha già superato i giallorossi ...Show dell'ex direttore bianconero. La reazione di Umberto Chiariello alle ultime in casa Juventus. Umberto Chiariello ha detto le sue sulle vicende di casa Juventus, nel corso di Un Calcio alla Radio, ...