Ligue 1 LIVE | 4 partite alle 15 | in campo il Monaco In serata scontro diretto tra Lens e Psg

Footballnews24.it

Il match valido per la diciassettesima giornata della1 si può vedere in diretta tv in ... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine PREMIER LEAGUE 15:00 Tottenham - Aston Villa 17:30 Nottingham Forest - Chelsea1 20:45 Lens - PSG Pronostici per oggi e calcio in tv: ... Lens-Psg Streaming Gratis: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Live Non si ferma la Ligue 1 per il primo giorno dell'anno anzi, sei partite in programma quest'oggi. Alle 15 in campo il Monaco che ospita il Brest e il Tolosa (che arriva da 4 sconfitte consecutive) cont ...Lens-PSG è una partita della diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici.