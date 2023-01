Ligue 1 2022 2023 | impresa Lens | batte il Psg e riapre il campionato

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il Psg crolla anella prima partita di unche non si apre nel migliore dei modi per la capolista. Nello scontro al vertice contro la seconda in classifica, partita valida per la diciassettesima giornata della, i parigini crollano sotto i colpi dei sangue e oro, che giocano una partita di raro dinamismo e di grande pressione, e con cinismo riescono a infliggere un pesante 3-1 alla capolista, ora distante soltanto quattro punti. Fin dalle primissime battute è evidente il piano tattico di Franck Haise, che chiede ai suoi forte e tambureggiante pressione per intimorire subito gli avversari. Funziona, eccome, perché arriva l’immediato vantaggio a opera di Frankowski, su un pallone in mezzo smanacciato male da Donnarumma. Il vantaggio, però, per la verità dura pochissimo, perché ...

