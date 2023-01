Lido di Venezia | tornano a prendere le auto parcheggiate in strada e le trovano distrutte | cosa è successo

ANTENNA TRE

Automobilista finisce fuori strada aldie, nella carambola, distrugge quattro auto che erano regolarmente parcheggiate ai bordi della carreggiata. Incidente con giallo verso le 2, della notte tra giovedì e venerdì in via ...Aldi, dalla spiaggia del Blue Moon, questa mattina è tornato il tradizionale tuffo in mare per "bagnare" il nuovo anno con una nuotata nelle acque dell'Adriatico. Un appuntamento, ... LIDO DI VENEZIA | IL PRIMO BAGNO DELL’ANNO DEGLI IBERNISTI CON COTECHINO, LENTICCHIE E VINO Automobilista finisce fuori strada al Lido di Venezia e, nella carambola, distrugge quattro auto che erano regolarmente parcheggiate ai bordi della carreggiata. Incidente con giallo verso le 2, della.Centocinquanta gli operatori in servizio la notte di San Silvestro, sia per garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni previste a Venezia e a Mestre, sia per le normali attività d’isti ...