Il segretario generale degli Hezbollah, Hassan Nasrallah, "è stato ricoverato in un ospedale di Beirut a seguito ad un ictus": lo scrive il Jerusalem Post citando informazioni comparse ine in Arabia Saudita delle quali, peraltro, non c'è ancora altra conferma. Il giornale ricorda che un discorso di Nasrallah fissato per venerdi è stato annullato con un breve preavviso. In ...I video diffusi sui socialmostrano le forze di sicurezza sparare gas lacrimogeni e ... A Najafabad, la polizia si è scontrata con i manifestanti che scandivano: "I nostri dollari sono in, ... Libano: media, 'leader Hezbollah ricoverato per un ictus' - Medio Oriente Il segretario generale degli Hezbollah, Hassan Nasrallah, "è stato ricoverato in un ospedale di Beirut a seguito ad un ictus": lo scrive il Jerusalem Post citando informazioni comparse in Libano e in ...